Rally Svezia | Evans al comando su Katsuta dopo 15 speciali dominio Toyota

Ott Tänak ha vinto la quindicesima speciale del Rally di Svezia, portando la Toyota al primo posto nella classifica generale. La vettura giapponese si conferma molto competitiva, grazie anche alle ottime prestazioni di Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, che si contendono il secondo posto. La neve e il ghiaccio rendono il percorso difficile, ma la squadra giapponese riesce a mantenere il ritmo.

Dominio assoluto per Toyota dopo una nuova giornata d’azione in Svezia per quanto riguarda il Mondiale Rally 2026. Elfyn Evans svetta per 13.3 secondi su Takamoto Katsuta dopo quindici speciali disputate, il gallese ed il giapponese precedono i compagni di squadra Sami Pajari ed Oliver Solberg. La lotta per il primato tra Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans che ha segnato la giornata di venerdì è continuata con le prime prove del sabato. Il 32enne si è progressivamente allontanato dal britannico dopo aver subito il sorpasso nel corso della SS10. Il margine è salito progressivamente ed al termine della mattinata il gap è lievitato da +4. 🔗 Leggi su Oasport.it

Takamoto Katsuta ha preso il comando al Rally Svezia dopo aver vinto quattro delle prime otto speciali, mentre Elfyn Evans segue da vicino, entrambi alla guida delle Toyota GR.

Takamoto Katsuta conquista il primo posto nel rally di Svezia, portando a casa il miglior tempo nelle prove speciali.

