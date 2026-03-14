Ralf Schumacher ha commentato le nuove regole della Formula 1, affermando che le macchine sono più adatte a chi si trova alla fine della carriera. La discussione si concentra sulle modifiche alle vetture e alle power unit di nuova generazione, che stanno creando malumori tra i piloti per le sfide nella gestione delle diverse fasi di gara. La stagione 2023 ha quindi aperto un dibattito sulle caratteristiche tecniche dei mezzi in pista.

Il nuovo regolamento della F1 è al centro dell’interesse dopo i primi vagiti di questo campionato. Le macchine e power unit di nuova generazion e stanno facendo storcere il naso soprattutto per il modo in cui i piloti devono gestire le varie fasi della gara. La fase di ricarica e la capacità di sfruttare la parte elettrica nella erogazione della potenza sono aspetti ormai prioritari. Fattori che, a detta di tanti addetti ai lavori, vanno a incidere su quello che accade in pista. Per questo, se è vero che lo spettacolo non è mancato nel corso del GP d’Australia e anche nell a Sprint Race in Cina, nello stesso tempo i cambiamenti di posizione sono molto legati proprio al differente modo di ricaricare la batteria e quindi avere la possibilità di sfruttare al meglio il propulsore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ralf Schumacher provoca Lewis Hamilton: “Macchine adatte per chi è a fine carriera”

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