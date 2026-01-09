Ralf Schumacher perentorio | Il modo di fare di Lewis Hamilton non aiuta la Ferrari

Ralf Schumacher ha espresso il suo parere sulla condotta di Lewis Hamilton, ritenendola non favorevole alla Ferrari. Con l’avvicinarsi del 2026, la Formula 1 si prepara a un nuovo scenario regolamentare, che cambierà il volto del campionato grazie a vetture e power unit rivisti. I team e i piloti dovranno affrontare questa trasformazione con strategie adattate a un contesto in rapida evoluzione.

Il 2026 è giunto e i punti interrogativi non mancano in Formula 1. Team e piloti si troveranno ad affrontare un contesto profondamente mutato, a causa dell’implementazione del nuovo regolamento tecnico che ha introdotto vetture e power unit differenti rispetto al passato. Si apre così una nuova era per il Circus, e ci si interroga su quale sarà il futuro della Ferrari. Nell’anno precedente, la stagione si è rivelata deludente per la scuderia di Maranello, che non è riuscita a conquistare alcun Gran Premio e non ha fornito ai propri piloti le condizioni ottimali per esprimere il loro potenziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

