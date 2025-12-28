Pogacar sui tre Grandi Giri nello stesso anno | Difficile ma mai dire mai

Nel mondo del ciclismo, la conquista di tutti e tre i Grandi Giri nello stesso anno rappresenta una sfida difficile e rara. Tadej Pogacar, tra i protagonisti più promettenti degli ultimi anni, ha affermato che, sebbene complesso, non si può mai escludere a priori questa possibilità. Un traguardo che richiede equilibrio, costanza e una preparazione impeccabile, elementi fondamentali per chi aspira a scrivere nuove pagine nella storia dello sport.

Roma, 28 dicembre 2025 - Nel ciclismo ci sono imprese mai riuscite ad alcun corridore e tra esse spicca la vittoria di tutti e tre i Grandi Giri nella stessa stagione: un obiettivo che potrebbe far gola a chi come Tadej Pogacar sta provando a riscrivere i record di uno degli sport più antichi. Le dichiarazioni di Pogacar. Per vincere nello stesso anno Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta serve innanzitutto, banalmente, correrli: qui cominciano i problemi per lo sloveno, confessati durante uno speciale dedicato a sé a cura di Sky Sport. "Per fare tre Grandi Giri nello stesso anno devi passare un sacco di giorni fuori casa: tra tutti i training camp e le tre settimane di gara da ripetere tre volte, è un po' troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar sui tre Grandi Giri nello stesso anno: "Difficile, ma mai dire mai" Leggi anche: Poesia Pogacar: domina come i grandi della storia dello sport, ma non annoia mai Leggi anche: Haaland: "Io in Italia? Mai dire mai. Pio Esposito non so chi sia, magari ci fa tre gol..." Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pogacar, il campione della gente: lo speciale; POGACAR. «CRONO IRIDATA? NON ERO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI. SANREMO E ROUBAIX, CI SARÀ DA DIVERTIRSI!»; UAE Team Emirates XRG, per Tadej Pogacar è difficile fare i 3 GT nello stesso anno, devi passare un sacco di giorni fuori casa. Ma mai dire mai; BLABLABIKE, GIANETTI: «ALLA PRIMA ROUBAIX PREFERIREI IL 5° TOUR. I 3 GRANDI GIRI NELLO STESSO ANNO? NON A BREVE...». Pogacar sui tre Grandi Giri nello stesso anno: "Difficile, ma mai dire mai" - Sul 2025: "Anno memorabile, migliore del precedente, nonostante la cronometro iridata di Kigali" ... sport.quotidiano.net

