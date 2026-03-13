Rakitic a Milano | Modric è il calcio goderselo

Il 13 marzo 2026, a Milano, Ivan Rakitic ha incontrato Luka Modric durante l’evento EA7 World Legends Padel Tour. L’ex calciatore croato ha detto che Modric rappresenta il calcio e ha invitato a goderselo. Il loro incontro è avvenuto nel contesto della manifestazione sportiva, con i due ex calciatori presenti tra il pubblico e coinvolti nel torneo.

Nel cuore pulsante di Milano, il 13 marzo 2026, l’ex calciatore croato Ivan Rakitic ha condiviso un momento speciale con Luka Modric durante l’EA7 World Legends Padel Tour. Mentre i due amici si ritrovano per una partita amichevole, le parole dell’atleta rivelano un profondo rispetto verso il compagno di squadra del Milan, definendolo come l’essenza stessa del calcio. La presenza a Milano non è casuale ma legata a un evento sportivo specifico dove il padel diventa il pretesto per un incontro tra leggende. Rakitic ha espresso la sua ammirazione per Modric, descrivendolo come un fratello maggiore e sottolineando quanto sia importante vederlo felice nel contesto milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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