Venerdì 20 marzo viene pubblicata su tutte le piattaforme streaming una nuova versione di “Rosa”, brano scritto da Raiz nel 2024. La canzone è stata realizzata per la quarta stagione della serie tv “Mare Fuori”, nella quale Raiz interpreta il ruolo di Don Salvatore Ricci. La versione aggiornata del brano è ora disponibile per l’ascolto di pubblico e fan.

foto di Alessandra Sorrentino NAPOLI – Esce venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme streaming la nuova versione di “Rosa”, brano scritto da Raiz nel 2024 per la quarta stagione di Mare Fuori, la fortunata serie tv nel quale ha interpretato il ruolo di Don Salvatore Ricci. L’uscita è accompagnata da un videoclip inedito, nel quale il cantante asseconda i passi di sua figlia Lea, muovendosi fra saloni di grande bellezza. Girato completamente all’interno del Museo e Real Bosco di Capodimonte, la regia e la coreografia sono di Alessandra Sorrentino. Il testo della canzone ha sempre avuto, per Raiz, una duplice chiave di lettura; partendo da un... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Raiz: esce una nuova versione di “Rosa”

Articoli correlati

Raiz pubblica la nuova Rosa: il brano di Mare Fuori torna con videoclip girato a CapodimonteTra tv e musica ritorna Rosa, il brano scritto nel 2024 da Raiz per la quarta stagione della serie televisiva Mare Fuori.

Leggi anche: Raiz: un ballo tra le sale di Capodimonte per il lancio del nuovo singolo “Rosa”

Como Enraizar Galhos De Roseira na Água em Poucos Dias

Contenuti utili per approfondire Raiz esce una nuova versione di Rosa

Temi più discussi: Raiz, arriva il nuovo video del brano Rosa girato nella Reggia di Capodimonte; Raiz: un ballo tra le sale di Capodimonte per il lancio del nuovo singolo Rosa; Raiz | un ballo tra le sale di Capodimonte per il lancio del nuovo singolo Rosa.

Raiz: un ballo tra le sale di Capodimonte per il lancio del nuovo singolo RosaRaiz: il 20 marzo esce la nuova versione di Rosa. Nel video gira per le sale di Capodimonte danzando con la figlia Lea tra amore e riscatto. Raiz torna a far parlare di sé con un progetto che fonde ... 2anews.it

Raiz pubblica la nuova Rosa: il brano di Mare Fuori torna con videoclip girato a CapodimonteDal 20 marzo in streaming la versione aggiornata della canzone scritta per la serie tv. Nel video il cantante danza con la figlia Lea tra le sale del museo, in una coreografia firmata da Alessandra So ... napolitoday.it

#raiz, arriva il nuovo #video del brano “Rosa” girato nella #reggia di capodimonte x.com