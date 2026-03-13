Raiz | un ballo tra le sale di Capodimonte per il lancio del nuovo singolo Rosa

Il 20 marzo esce la nuova versione di “Rosa” di Raiz, accompagnata da un video girato nelle sale di Capodimonte. Nel filmato, l'artista danza insieme alla figlia Lea, creando un’atmosfera che unisce emozioni di affetto e riconoscimento. La scena si svolge tra le opere e gli ambienti storici del museo, dando un tocco intimo e simbolico alla presentazione del brano.

Raiz: il 20 marzo esce la nuova versione di "Rosa". Nel video gira per le sale di Capodimonte danzando con la figlia Lea tra amore e riscatto. Raiz torna a far parlare di sé con un progetto che fonde realtà e finzione, portando sul piano personale uno dei brani più amati nati per il piccolo schermo. Venerdì 20 marzo segnerà l'approdo su tutte le piattaforme digitali della nuova versione di "Rosa", canzone composta originariamente nel 2024 per la celebre serie "Mare Fuori". Il rilascio del brano è impreziosito da un cortometraggio musicale girato in una cornice d'eccezione: il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Sotto la direzione e le coreografie di Alessandra Sorrentino, Raiz accompagna i passi di danza della sua vera figlia, Lea, all'interno del suggestivo Salone da Ballo della Reggia. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Raiz: un ballo tra le sale di Capodimonte per il lancio del nuovo singolo “Rosa” Articoli correlati Raiz pubblica la nuova Rosa: il brano di Mare Fuori torna con videoclip girato a CapodimonteTra tv e musica ritorna Rosa, il brano scritto nel 2024 da Raiz per la quarta stagione della serie televisiva Mare Fuori. Leggi anche: Carolina Bubbico, esce nuovo singolo e video “Uma rosa e um bordado” Aggiornamenti e notizie su Raiz un ballo tra le sale di... Raiz pubblica la nuova Rosa: il brano di Mare Fuori torna con videoclip girato a CapodimonteTra tv e musica ritorna Rosa, il brano scritto nel 2024 da Raiz per la quarta stagione della serie televisiva Mare Fuori. L’artista, che nella fiction interpreta il personaggio di Don Salvatore Ricci, ... napolitoday.it Raiz, arriva il nuovo video del brano Rosa girato nella Reggia di CapodimonteEsce venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme streaming la nuova versione di Rosa, brano scritto da Raiz nel 2024 per la quarta stagione di Mare Fuori, la fortunata serie tv nel quale ha ... ilmattino.it