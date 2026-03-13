Raiz pubblica la nuova Rosa | il brano di Mare Fuori torna con videoclip girato a Capodimonte

Tra tv e musica ritorna Rosa, il brano scritto nel 2024 da Raiz per la quarta stagione della serie televisiva Mare Fuori. L’artista, che nella fiction interpreta il personaggio di Don Salvatore Ricci, torna così su una canzone che ha accompagnato uno dei momenti emotivi più intensi della narrazione. Una nuova versione pronta per le piattaforme streaming che uscirà il 20 marzo. Nel video Raiz si muove seguendo i passi della figlia Lea, dando vita a una coreografia che attraversa alcuni degli ambienti più suggestivi del Museo e Real Bosco di Capodimonte. I due corpi si incontrano e dialogano nello spazio, in un percorso che alterna gesti di vicinanza e tensione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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