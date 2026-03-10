Gaza | tregua bloccata 700mila sfollati in Libano

A Gaza, migliaia di persone continuano a vivere in tende e accampamenti temporanei a causa della mancanza di una tregua efficace. Nel frattempo, circa 700.000 sfollati si sono spostati in Libano, lasciando le proprie case. Il piano di pace sostenuto dall’ex presidente degli Stati Uniti non ha avuto sviluppi recenti e la situazione rimane ancora molto critica.

La Striscia di Gaza ospita ancora migliaia di sfollati costretti a vivere in tende e accampamenti provvisori, mentre il piano di pace promosso da Donald Trump è al punto morto. L’atmosfera tra la popolazione palestinese è segnata da un profondo senso di abbandono, poiché i colloqui per la ricostruzione e il ritorno nelle case sono fermi dalla settimana scorsa. Sebbene la Casa Bianca smentisca ufficialmente una sospensione dei negoziati, sul terreno la percezione è opposta: molti temono che il conflitto armato e le distruzioni possano protrarsi nel tempo senza una soluzione immediata. La tensione si estende oltre i confini della Striscia, con riferimenti a nuove esplosioni a Teheran e raid iraniani sugli Emirati Arabi Uniti, elementi che complicano ulteriormente lo scenario regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza: tregua bloccata, 700mila sfollati in Libano Articoli correlati Libano, sfollati dormono in strada a Beirut dopo i raid israeliani(LaPresse) Centinaia di civili hanno trascorso la notte all’aperto a Beirut, dopo essere fuggiti dai pesanti bombardamenti israeliani nel sud del... Leggi anche: In Libano 500mila sfollati. "Degli americani il raid sulla scuola"