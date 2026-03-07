Boscagli candidato sindaco del centrodestra unito?

Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, è in corsa come candidato sindaco del centrodestra a Lecco. L’accordo tra i partiti sembra ormai definito, anche se ancora non c’è una conferma ufficiale. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e 25 maggio. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

Manca ancora la conferma ufficiale, ma l'accordo sembra ormai a un passo. Sarà Filippo Boscagli, esponente di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio comunale, il candidato sindaco del centrodestra a Lecco alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Ieri sera da Roma sarebbe arrivato il via libera - o meglio l'indicazione delle segreterie politiche - per Boscagli per sbloccare una situazione di stallo dopo l'accordo non ancora trovato a livello locale. Anche la Lega dunque, che aveva inizialmente proposto come candidato sindaco Carlo Piazza, sembrerebbe pronta a dare il proprio sostegno a Boscagli, così come Forza Italia.