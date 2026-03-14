Radio Picco | viaggio verso Modena le ultime dal campo

Oggi pomeriggio alle 18, Radio Picco tornerà in onda su RLV con un approfondimento sulla partita contro il Modena, che si disputerà al stadio Braglia. La trasmissione fornirà le ultime notizie e aggiornamenti sulla sfida imminente, offrendo dettagli sul campo e sulle squadre coinvolte. La trasmissione si concentrerà sugli aspetti principali della partita senza analisi o commenti.

La trasmissione Radio Picco tornerà oggi pomeriggio alle 18 in onda su RLV, con un specifico sulla sfida imminente contro il Modena che si giocherà al Braglia. Durante il viaggio verso l’Emilia, i tifosi dello Spezia potranno seguire le ultime notizie dal campo e prepararsi per la partita di stasera. La proposta include un collegamento diretto con il collega Salvo Fratello da Modena per offrire una visione completa dell’incontro. L’offerta di ascolto è diversificata: è possibile sintonizzarsi in FM nelle zone della riviera e nella Val di Vara, oppure utilizzare il segnale DAB+ disponibile in tutta la Liguria. preferisce lo streaming digitale, esiste un’app gratuita scaricabile dai principali store, mentre il contenuto sarà disponibile on-demand su Spotify a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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