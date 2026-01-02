Dal viaggio della fiamma ai test event le ultime tappe verso Milano Cortina 2026
Il percorso verso Milano Cortina 2026 sta giungendo alle fasi finali, con le ultime tappe che portano alla preparazione dell’evento. Dai test event alle verifiche finali, ogni passo contribuisce a garantire il successo delle Olimpiadi invernali. Manca poco più di un mese all’inizio, segnando un momento importante per l’Italia e il mondo dello sport.
(Adnkronos) – Il grande traguardo è ormai a un passo. Manca poco più di un mese a Milano Cortina 2026. Il countdown verso i Giochi Olimpici Italiani è vicino alla fine, accompagnato da mille emozioni e scandito dalle tappe del viaggio sacro della fiamma. Un itinerario imponente, a bordo di un convoglio speciale che da inizio dicembre sta portando a spasso per tutta Italia il simbolo delle Olimpiadi. Con partenze ogni giorno di prima mattina e arrivo intorno alle 19.30 nelle varie città di tappa per l’accensione del braciere. Un momento di festa per condividere con la gente la profondità dello spirito olimpico. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, il viaggio della Fiamma Olimpica: le tappe in Lombardia. Dove e quando
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, il Viaggio della Fiamma olimpica: le tappe sul litorale laziale
Dal viaggio della fiamma ai test event, le ultime tappe verso Milano Cortina 2026; Leon Felderer alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo i primi due podi in Coppa del mondo: intervista · Slittino; Lancia e la Fiamma Olimpica a Melfi: tappa chiave verso Milano Cortina 2026; Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema al cuore.
Dal viaggio della fiamma ai test event, le ultime tappe verso Milano Cortina 2026 - Il countdown verso i Giochi Olimpici Italiani è vicino alla fine, accompagnato da mille emozioni ... msn.com
Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Genova - Genova si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. genovatoday.it
Il racconto del viaggio della fiamma olimpica nella provincia: le foto, i momenti salienti - Ieri, 26 dicembre, da Minturno a Latina passando per Formia, Gaeta, Sabaudia e San Felice Circeo. latinatoday.it
La 26^ tappa del viaggio della Fiamma Olimpica per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026 arriva in Abruzzo dal Molise, entrando da Castel di Sangro e attraversando borghi e territori montani per arrivare infine al mare, a Pescara, dove in piazza della Rina - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.