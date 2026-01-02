Dal viaggio della fiamma ai test event le ultime tappe verso Milano Cortina 2026

Il percorso verso Milano Cortina 2026 sta giungendo alle fasi finali, con le ultime tappe che portano alla preparazione dell’evento. Dai test event alle verifiche finali, ogni passo contribuisce a garantire il successo delle Olimpiadi invernali. Manca poco più di un mese all’inizio, segnando un momento importante per l’Italia e il mondo dello sport.

Il grande traguardo è ormai a un passo. Manca poco più di un mese a Milano Cortina 2026. Il countdown verso i Giochi Olimpici Italiani è vicino alla fine, accompagnato da mille emozioni e scandito dalle tappe del viaggio sacro della fiamma. Un itinerario imponente, a bordo di un convoglio speciale che da inizio dicembre sta portando a spasso per tutta Italia il simbolo delle Olimpiadi. Con partenze ogni giorno di prima mattina e arrivo intorno alle 19.30 nelle varie città di tappa per l'accensione del braciere. Un momento di festa per condividere con la gente la profondità dello spirito olimpico.

