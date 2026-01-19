Valentino morto lo stilista e gigante della moda Made in Italy | aveva 93 anni

Valentino Garavani, noto stilista e figura di rilievo nel panorama della moda italiana, è scomparso all'età di 93 anni. Fondatore del marchio Valentino, ha contribuito a definire lo stile e l'eleganza del Made in Italy nel settore moda. La sua presenza ha lasciato un'impronta duratura nel mondo del design e del lusso, segnando un'epoca di raffinata creatività e tradizione artigianale.

Lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda Made in Italy e fondatore del marchio Valentino, è morto a 93 anni. «Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari», annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La storia d'amore con Giancarlo Giammetti: il primo incontro, l'impero della moda e l'amicizia rimasta Addio a Valentino La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. 🔗 Leggi su Leggo.it

