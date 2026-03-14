Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, andata in onda il venerdì sera, si è parlato di una casetta con porte di candito e si è fatto riferimento a un episodio con Hansel e Gretel. Il comico ha intervistato Salvini e Crozza, trattando temi legati alla famiglia nel bosco e alle rappresentazioni simboliche di un mondo fantastico. La trasmissione ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico.

Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini che commenta un caso di cronaca che coinvolge due bambini e una decisione dei giudici: tra dirette sui social, richiami alle fiabe e continui cambi di ruolo per non presentarsi come politico – da padre a zio fino a influencer – il leader leghista cerca il modo di intervenire. Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) L'articolo “Quella è una casetta con le porte di candito.i giudici non portavano via Hansel e Gretel”: Salvini-Crozza e lo sproloquio sulla famiglia nel bosco proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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