Famiglia nel bosco | Salvini ' lavorare su ruolo assistenti sociali e giudici minorili'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Una profonda riflessione sul ruolo dell'assistente sociale e del giudice minorile, su questo come Lega invece stiamo lavorando. Su questo la politica ha il dovere di lavorare perché devono essere figure che intervengono per salvare bambini e ricomporre famiglie, non per strappare bambini e separare e distruggere famiglie". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti, a proposito della cosiddetta vicenda della famiglia nel bosco. "Non capisco veramente -ha aggiunto il vicepremier- questa cattiveria, questo astio, questa voglia di vendetta, come se ci fosse da parte di qualcuno l'idea di colpirne uno per educarne cento, perché si fa come dico io. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

