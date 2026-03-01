Il leader iraniano è stato ucciso, provocando reazioni contrastanti: da un lato, il governo di Mosca ha condannato duramente l’azione, accusando di violazione delle norme internazionali, mentre Kiev ha festeggiato l’evento, affermando che l’alleanza dello zar sta crollando. La notizia ha suscitato immediato scalpore e ha acceso il dibattito internazionale sulle responsabilità e le conseguenze di questo omicidio.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha condannato nei termini più duri l’uccisione del leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, e dei membri della sua famiglia, definendolo un atto compiuto con cinica violazione di tutte le norme del diritto internazionale. Lo indica un comunicato pubblicato sul sito del Cremlino. “Le porgo le mie più sentite condoglianze per l’assassinio del leader supremo della Repubblica Islamica dell’Iran, Ali Khamenei, e dei membri della sua famiglia, perpetrato con cinica violazione di tutte le norme della morale umana e del diritto internazionale”, si legge nella nota. Nel suo messaggio di... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Khamenei ucciso, l’ira di Putin: “Violata ogni norma”. Kiev esulta: lo Zar sta perdendo tutti i suoi alleati

Damasco, Caracas e forse Teheran: tutti gli amici di Putin sono finiti sotto attacco. Ma allo zar interessa solo Kiev“La situazione sulla scena internazionale sta peggiorando sempre di più, non credo che nessuno possa contraddirlo, i conflitti di lunga data si...

Attacco villa Putin, Kiev: “Da Mosca niente prove”e lo zar minaccia negoziati più duriContinua la partita a ping pong di accuse e smentite tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

Una selezione di notizie su Khamenei ucciso.

Temi più discussi: Secondo i media israeliani Khamenei è stato ucciso; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Iran sotto attacco, colpita anche la residenza di Khamanei. Ecco tutte le tappe che hanno portato al conflitto; Trump: Khamenei è morto, una delle persone più malvagie al mondo.

Khamenei, come è stato ucciso: la Cia lo ha trovato, i jet di Israele in volo dalle 6 e il raid (anticipato al mattino)Poco prima che Stati Uniti e Israele preparassero l'ondata di attacchi contro l'Iran, la Cia si è focalizzata ... msn.com

Chi era Ali Khamenei, l’uomo diventato ayatollah in una notte e ucciso dai raid di Israele e UsaDalla rivoluzione islamica alla guida della Repubblica: ascesa, potere e crisi del leader più longevo dell’Iran contemporaneo ... affaritaliani.it

Attacco all’Iran e Khamenei ucciso, l’annuncio di Teheran: «La vendetta è un dovere». Nuovi raid, stop a 1800 voli – La situazione Bombe sulla basi Usa, droni in Oman, sirene a Tele Aviv e Gerusalemme. Allarme per gli studenti italiani bloccati a Dubai - facebook.com facebook

#Israele: #Khamenei ucciso a #Teheran in una operazione di precisione #Iran x.com