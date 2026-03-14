Queensland | il ministro blocca il nome Oodgeroo per

Il governo del Queensland ha deciso di cambiare il nome del nuovo teatro, impedendo che fosse intitolato alla poetessa aborigena Oodgeroo Noonuccal. La decisione ha sostituito la proposta originale della commissione, optando invece per un nome di carattere geografico. La modifica è stata comunicata ufficialmente e ha portato a una modifica del progetto iniziale.

Un intervento diretto del governo del Queensland ha impedito che il nuovo teatro venisse intitolato alla poetessa aborigena Oodgeroo Noonuccal, sostituendo la scelta della commissione con un nome geografico. La decisione è stata presa dal ministro delle arti John-Paul Langbroek, ignorando il parere del consiglio di amministrazione e i desideri della comunità indigena. Il nuovo complesso, aperto al pubblico nel marzo 2026, porterà il nome di Glasshouse Theatre. La questione non si limita solo all . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Queensland: il ministro blocca il nome Oodgeroo per Articoli correlati Commissariato San Pietro: dopo consegna immobile, l’iter si blocca. Stefanazzi interroga il MinistroIl deputato Pd si chiede se corrispondano al vero le notizie relative a un presunto blocco o rallentamento delle attività dovuto a carenze di risorse... Gli iscritti del Pd scelgono il candidato sindaco. Ceccarelli o Vaccari? Nome per nome, chi sta con chiEcco chi è in vantaggio nel "conclave" Dem di Arezzo in attesa della fumata bianca.