Alla ricerca del lavoro perduto | nel Pescarese seimila assunzioni ma quasi la metà delle figure richieste è introvabile
Nel Pescarese, si contano circa seimila posti di lavoro disponibili, ma quasi la metà delle figure richieste risulta difficile da reperire. Questo scenario evidenzia un mercato del lavoro in fermento, caratterizzato da un sostanziale divario tra domanda e offerta di competenze. Le aziende della provincia si trovano ad affrontare sfide nella ricerca di professionisti qualificati, rischiando di perdere opportunità di crescita e sviluppo.
Quasi seimila opportunità di lavoro che rischiano di evaporare nel nulla. È il paradosso del mercato del lavoro nella provincia di Pescara, dove le imprese programmano 5.920 assunzioni per il trimestre dicembre 2025-febbraio 2026, ma nel 41% dei casi prevedono di avere difficoltà insormontabili. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
