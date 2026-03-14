Quarto Grado telefonata in diretta e scontro in studio | cosa è successo

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado dedicata al caso Garlasco, si è verificato un momento di grande tensione tra i presenti in studio. Una telefonata in diretta ha portato a uno scontro tra i partecipanti, creando un clima di forte concitazione e nervosismo tra gli ospiti e il conduttore. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con il confronto che ha interrotto la normale trasmissione.

Momenti di forte tensione nello studio di Quarto Grado nell’ultima puntata dedicata al caso Garlasco. Durante la trasmissione è arrivata una telefonata in diretta, del tutto inattesa, che ha sorpreso sia gli ospiti sia il pubblico da casa. Una persona citata più volte nel dibattito ha deciso di intervenire immediatamente per replicare alle critiche, facendo salire la temperatura dello scontro e mettendo in difficoltà anche il conduttore Gianluigi Nuzzi. La serata, intitolata “Il Male”, si è aperta con un interrogativo che riassume bene il senso della puntata e dei dubbi che ancora accompagnano l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: “Chi ha fatto del male a Chiara Poggi ha vissuto nella menzogna per 18 anni?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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