Quarto Grado telefonata in diretta e caos durante la trasmissione | cosa è successo

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado dedicata al caso di Garlasco, nello studio si è verificata una telefonata in diretta che ha scatenato un caos generale. La trasmissione si è interrotta improvvisamente mentre alcuni presenti si sono confrontati animatamente. La scena ha creato scompiglio tra i presenti, con urla e discussioni che si sono protratte a lungo.

Tensione altissima nello studio di Quarto Grado durante l’ultima puntata dedicata al caso di Garlasco. Nel corso della serata è arrivata in diretta una telefonata del tutto inaspettata che ha gelato lo studio e sorpreso anche il pubblico a casa. Una persona, chiamata in causa più volte durante il dibattito, ha deciso di intervenire immediatamente per replicare alle accuse. Il clima si è fatto rovente, con momenti di forte scontro che hanno lasciato spiazzato anche il conduttore Gianluigi Nuzzi. La puntata, significativamente intitolata “Il Male”, si apre proprio con una domanda lanciata da Nuzzi sul delitto di Chiara Poggi e sui dubbi che ancora oggi accompagnano l’inchiesta: “Chi ha fatto del male a Chiara Poggi ha vissuto nella menzogna per 18 anni?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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