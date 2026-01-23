Stasera, venerdì 23 gennaio, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un nuovo episodio di Quarto Grado, il programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera in onda su Rete 4. In questa puntata, tra i vari servizi, Andrea Sempio sarà in studio per analizzare le ultime vicende e fare il punto sulle indagini in corso.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 23 gennaio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 23 gennaio 2026. Al centro della puntata il caso Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti: si continua a indagare sul possibile movente e su eventuali complici che potrebbero aver aiutato l’assassino. Per la prima volta, l’indagato in questa nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, Andrea Sempio, si confronterà in studio con opinionisti ed esperti. Spazio anche al femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Andrea Sempio in studio a Quarto Grado

Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio scrive in diretta a “Quarto Grado” e spiazza tutti

Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio parla a Quarto Grado: la rivelazione in direttaNell’ambito del processo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio ha rilasciato dichiarazioni in diretta a Quarto Grado.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

“Il mio segreto…” Andrea Sempio, la confessione a Quarto Grado Decide di parlare

Argomenti discussi: Quarto Grado, Garlasco e femminicidio Torzullo: Andrea Sempio in studio per la prima volta; Garlasco, un anno fa la riapertura dell'inchiesta | Verso la richiesta di processo per Andrea Sempio; Garlasco in TV, il giallo della password e la grande paura di Sempio; Garlasco, Andrea Sempio ospite di Quarto Grado: Per la prima volta si confronterà con opinionisti ed esperti.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio in TV a Quarto Grado e i suoi amici in Procura da Napoleone. Svolta vicina? È presto e forse c'è dell'altro...Un’indagine che sembra continuare a raccontarsi meglio nei salotti televisivi che nelle carte giudiziarie. Succede quando c’è un indagato che sceglie le luci di uno studio e una Procura che, nel fratt ... mowmag.com

Quarto Grado, Garlasco e femminicidio Torzullo: Andrea Sempio in studio per la prima voltaAl centro del programma il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con ... msn.com

Leggo critiche a Andrea Sempio perché va in tv a difendere se stesso. Le critiche arrivano ovviamente dai fan di Stasi (uso la parola “fan” non a caso). Quindi va bene che Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata, rilasci diverse inter x.com

Bugalalla Crime. . Nelle Garlasco news di oggi si parte da Andrea Sempio a Verissimo, dove si racconta come vittima e come perseguitato. Poi si torna alla cronaca: il servizio di Alessandro De Giuseppe a Le Iene va finalmente in onda e porta due nuovi testi facebook