Quartieri solidali per chi è in difficoltà

A Savignano, la Caritas ha avviato i quartieri solidali per sostenere le persone in difficoltà. Questa iniziativa prevede la creazione di zone dedicate alla raccolta alimentare, con l’obiettivo di distribuire aiuti ai bisognosi. Il progetto coinvolge diverse aree della città e si inserisce in un programma di sostegno continuo. L’obiettivo è garantire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di bisogno.

Quarteri solidali a Savignano con la Caritas per continuare a tessere la straordinaria rete di raccolta alimentare a favore dei poveri. L’edizione 2026 prenderà il via oggi con il quartiere Rio Salto-Castelvecchio. I volontari della consulta di quartiere saranno nella zona Conad di Rio Salto, in piazzale Bertozzi, dalle 8 alle 18, riferimento la presidente Assunta Ciaravolo, 347 1038346. L’appuntamento tornerà a cadenza mensile in tutti i quartieri cittadini che insieme, nei primi cinque anni, dal 2021 al 2025 compreso, hanno raccolto e donato circa 2.000 pacchi alimentari, grazie al presidio di 280 volontari e 300 ore di presenza. L’invito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggiornamenti e notizie su Quartieri solidali

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