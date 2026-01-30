Quartieri in Festa 2025 | cinquemila euro raccolti con le cene solidali

Nella mattinata di venerdì, al Municipio, l’Assessora Daria Jacopozzi e Loretta Losi di ACER Parma hanno consegnato cinquemila euro raccolti con le cene solidali di Quartieri in Festa 2025. La cifra rappresenta l’impegno dei partecipanti, che hanno scelto di unire gusto e solidarietà per sostenere progetti locali.

Nella mattinata di venerdì 30 gennaio in Municipio, l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri Daria Jacopozzi e la Presidente della Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Parma Loretta Losi hanno consegnato cinquemila euro – raccolti durante le cene solidali della rassegna Quartieri in Festa 2025 - a sei associazioni del territorio, a sostegno di progetti di cooperazione internazionale e solidarietà. La rassegna ha confermato la sua capacità di coinvolgere la comunità e di promuovere un’idea di cittadinanza attiva e consapevole. Attraverso le cene solidali, Quartieri in Festa rafforza infatti il legame tra dimensione locale e impegno globale, portando nei quartieri temi e valori della cooperazione internazionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Quartieri in Festa2025

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Quartieri in Festa2025

Argomenti discussi: Notizie del Quartiere 4; San Giovanniello in Festa: Notte Bianca alla 3° Municipalità di Napoli; Festa di San Sebastiano: il Corpo della Polizia Locale fa il punto sull’anno 2025; Più incidenti e più controlli nel Bellunese: oltre 600 interventi della Polizia locale nel 2025.

Bolzano in bici, per la festa limitazioni al trafficoMette in campo tante forze Bolzano in bici 2025: Comune, con l'assessorato alla mobilità, UISP, circoscrizioni cittadine e una grande quantità di associazioni impegnate in vari settori. La grande ... rainews.it

Cagliari, Coppa Quartieri 2025: tutto pronto per la finale all’Unipol DomusMercoledì 26 novembre dalle 9, l’Unipol Domus di Cagliari ospiterà la fase finale della Coppa Quartieri 2025, progetto di educazione sportiva realizzato dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini con il ... unionesarda.it

Arriva la Festa della Befana nei quartieri e nelle frazioni! La Befana torna a volare tra le nostre strade per portare musica, dolci, giochi e sorrisi ai più piccoli… e non solo! Un’iniziativa pensata per famiglie, bambini e amici di tutte le età, per vivere insie - facebook.com facebook