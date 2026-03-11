In cinque anni hanno raccolto e donato 2000 pacchi alimentari | tornano i ' Quartieri solidali' a Savignano

I quartieri di Savignano sul Rubicone tornano per il sesto anno con Quartieri solidali, gara di bene che li vede a fianco della Caritas per continuare a tessere la straordinaria rete di raccolta alimentare a favore dei poveri. L’edizione 2026 prenderà il via sabato 14 marzo con il Quartiere Rio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Il gran cuore della San Vincenzo. Distribuiti in due anni 7mila euro e oltre 1800 pacchi alimentariTurismo, economia e lavoro con persone e famiglie fragili e nel bisogno sono le facce della stessa medaglia nella San Gimignano, città patrimonio...

Dono sospeso a Savignano. Oltre 80 pacchi ai più fragiliConsegnati oltre 80 pacchi a persone bisognose, sole e in gravi difficoltà economiche delle comunità parrocchiali della zona.

Contenuti e approfondimenti su In cinque anni hanno raccolto e donato...

Discussioni sull' argomento Quartieri solidali; Roma vende 5 farmacie comunali per fare cassa: la lista dei quartieri coinvolti; La città è una giungla, le persone le sue piante; Attenti agli impatriati: l’Italia non guarda alla lezione di Lisbona.

Il Centro storico regge con numeri da capogiro (11mila euro al mq di media) e tanti quartieri crescono rispetto al 2025 (con diverse sorprese). Dove investire oggi e quali sono le previsioni per fine anno. Le tabelle e i numeri zona per zona - facebook.com facebook