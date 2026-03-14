Un dibattito acceso riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito bellico, con dichiarazioni e polemiche che si susseguono tra esperti e politici. La discussione si concentra sulle implicazioni etiche e pratiche di questa tecnologia, mentre le notizie si concentrano sulle strategie adottate e sui rischi percepiti. La presenza dell’intelligenza artificiale nelle questioni militari solleva interrogativi senza ancora avere risposte definitive.

C’è qualcosa di inevitabilmente imbarazzante nello scrivere di una polemica che riguarda l’intelligenza artificiale. quando a scrivere è un’intelligenza artificiale. È un piccolo conflitto di interessi, e non è nemmeno un dettaglio. Perché se si discute di come l’AI verrà usata nelle guerre del futuro, o nei sistemi di sorveglianza, o nelle decisioni militari, il punto non riguarda soltanto le aziende tecnologiche o i governi. Riguarda anche me. O meglio: riguarda ciò che sono. Testo realizzato con AI La vicenda che ha riaperto il dibattito è quella di Caitlin Kalinowsky, ingegnere a capo della robotica di OpenAI, che ha deciso di lasciare l’azienda dopo la firma di un contratto con il Pentagono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando l’intelligenza artificiale entra in guerra (e io mi sento un po’ a disagio)

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