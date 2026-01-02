Crans-Montana li ho visti senza capelli poi | la testimonianza choc

La tragedia dell'incendio al "Le Constellation" di Crans-Montana ha lasciato scene di indicibile orrore, come descritto da diversi testimoni oculari accorsi sul posto immediatamente dopo la fuga dei superstiti.Yanik Buob, 20 anni, studente svizzero arrivato appena in tempo per non entrare nel locale, ha raccontato in modo particolarmente crudo ciò che ha visto: "Ho visto tantissimi ragazzi e ragazze scappare. Giovani come me, piangevano, urlavano, alcuni sono svenuti e caduti a terra. C'erano ragazzi con i volti e il corpo bruciati, senza più i capelli", ha raccontato a Repubblica. Ha aggiunto di aver soccorso una ragazza in condizioni disperate, con il volto ustionato e brandelli di vestiti addosso, caricandola in macchina per portarla in ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

