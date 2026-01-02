Crans-Montana li ho visti senza capelli poi | la testimonianza choc
La tragedia dell'incendio al "Le Constellation" di Crans-Montana ha lasciato scene di indicibile orrore, come descritto da diversi testimoni oculari accorsi sul posto immediatamente dopo la fuga dei superstiti.Yanik Buob, 20 anni, studente svizzero arrivato appena in tempo per non entrare nel locale, ha raccontato in modo particolarmente crudo ciò che ha visto: "Ho visto tantissimi ragazzi e ragazze scappare. Giovani come me, piangevano, urlavano, alcuni sono svenuti e caduti a terra. C'erano ragazzi con i volti e il corpo bruciati, senza più i capelli", ha raccontato a Repubblica. Ha aggiunto di aver soccorso una ragazza in condizioni disperate, con il volto ustionato e brandelli di vestiti addosso, caricandola in macchina per portarla in ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Crans-Montana, la testimonianza: "Tutto partito dalle candele sulle bottiglie di Champagne"
Leggi anche: Crans-Montana, la testimonianza di tre ragazzi: “Almeno 20 italiani dentro il bar. Il destino ha voluto non farci entrare”
Crans-Montana, la strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi senza capelli correre tra le fiamme ”; Due 20enni piemontesi scampate per pochi secondi alla strage di Crans-Montana: «Sono sotto choc». Un'altra giovane: «Ho visto gente con la pelle bruciata»; Crans-Montana, un testimone di 19 anni: Sono sotto shock, ho visto persone morire; Il testimone oculare della strage di Crans-Montana: “I ragazzi urlavano, sembrava l’Apocalisse. Ho visto i corpi a terra”.
Crans-Montana, ustioni, sangue, orrore e quei giovani eroi rimasti per salvare i feriti - Yanik Buob, 20 anni e la spola tra il locale e l’ospedale. repubblica.it
Crans-Montana, fuga dall'inferno: «Mi sono detto, davvero morirò così?» - Due ragazzi hanno raccontato al Corriere del Ticino i terribili momenti vissuti dentro e fuori il bar Constellation – «C'erano persone ustionate, senza vestiti, che urlavano in cerca di aiuto» ... cdt.ch
Crans-Montana, le parole di Luca: "Ho perso 5 amici nel locale" - Le parole di Luca, un testimone della strage a Crans- libero.it
Strage di Crans-Montana. In attesa di una lista ufficiale da parte delle autorità, al momento risultano sei gli italiani dispersi e 13 quelli ricoverati. x.com
Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.