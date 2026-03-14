Referendum Fratelli d’Italia propone un confronto pubblico tra gli avvocati del consiglio comunale
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Comune di Piacenza ha annunciato l’intenzione di organizzare un confronto pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. La proposta riguarda la presenza di avvocati del consiglio comunale, con l’obiettivo di discutere gli aspetti legati alla consultazione popolare. La proposta è stata comunicata ufficialmente nel corso di una riunione consiliare.
«Riteniamo che un passaggio democratico così importante meriti un momento di approfondimento e di discussione pubblica anche a livello cittadino» Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Piacenza propone l’organizzazione di un confronto pubblico sul referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. «Riteniamo – scrivono nella nota stampa - che un passaggio democratico così importante meriti un momento di approfondimento e di discussione pubblica anche a livello cittadino. Crediamo infatti che un confronto che unisca dimensione politica e competenza tecnico-giuridica non si sia ancora tenuto a Piacenza e provincia e possa quindi rappresentare un’occasione preziosa di confronto e informazione per la città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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