Oscar 2026 quali sono film e attori favoriti
L'edizione 2026 degli Oscar si avvicina, con le nomination ufficiali che rivelano i favoriti di quest'anno. Tra i film e gli attori più nominati spicca Sinners – I Peccatori di Ryan Coogler, con 16 candidature, un record storico. Analizzare le candidature permette di capire le tendenze e i possibili vincitori di questa prestigiosa manifestazione cinematografica, offrendo uno sguardo sulle opere che hanno segnato la stagione.
È iniziato il countdown verso gli Oscar 2026. L’Academy hollywoodiana ha annunciato le nomination per la 98esima edizione dei premi più ambiti nel cinema internazionale, che si presenta con un nuovo e storico record: Sinners – I Peccatori di Ryan Coogler, regista di Creed – Nato per combattere e del cinecomic Black Panther, ha ricevuto ben 16 candidature, frantumando il precedente primato di 14 diviso ex aequo da Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Acclamato dalla critica a stelle e strisce e dal pubblico, tanto da registrare uno dei migliori incassi americani degli ultimi anni, è il grande favorito per la notte delle stelle, in programma a Los Angeles il 15 marzo: alla conduzione, Conan O’Brien. 🔗 Leggi su Lettera43.it
