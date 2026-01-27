Quali sono i Giorni della Merla e perché si chiamano così? Tutte le leggende più belle su questa tradizione
I Giorni della Merla, dal 29 al 31 gennaio, sono tradizionalmente i giorni più freddi dell’anno in Italia. Questa antica tradizione è accompagnata da leggende e credenze popolari che ne spiegano il nome e il significato. Una riflessione sulla storia e le tradizioni legate a questa particolare fase dell’inverno.
I Giorni della Merla corrispondono al 29, 30 e 31 gennaio e, tradizionalmente, sono considerati i più freddi dell’anno. Il motivo per il quale si chiamano così affonda in antiche leggende, molte delle quali sono state tramandate da tempi ormai lontani, e a volte cambiano da regione a regione. I Giorni della Merla si chiamano così a causa di una leggenda popolare che risale alla tradizione contadina italiana. Secondo il racconto, durante i tre giorni più freddi dell’inverno, una merla dalle piume bianche si rifugiava in un camino per scaldarsi e diventava nera a causa del fumo. Questa immagine della merla nera ha ispirato il nome della tradizione, che simboleggia il culmine del freddo invernale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
