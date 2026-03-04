Spaccio allarme crack | sequestrate dalla Polizia Locale altre 119 dosi

La Polizia Locale di Bergamo ha sequestrato altre 119 dosi di crack in città, segnando un ulteriore aumento nel numero di sequestri di questa droga. È il secondo arresto in poche settimane legato allo spaccio di crack, che appare sempre più presente nel centro urbano. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, intervenendo per contrastare il fenomeno.

Tre arresti in flagranza. Solo poche settimane fa rinvenute altre 300 dosi in centro città Bergamo. Tra le droghe spacciate in città, è sempre più frequente il crack. Lo testimonia il secondo arresto nel giro di poche settimane da parte della Polizia Locale di Bergamo. Martedì pomeriggio, 3 marzo, gli agenti hanno fermato due persone nelle vicinanze di via San Giorgio. Durante un servizio di osservazione, hanno notato movimenti sospetti tra alcuni soggetti appartati nel parcheggio dietro l’albergo. Gli agenti hanno documentato una presunta cessione di sostanza stupefacente: una donna consegnava un involucro a un uomo, che lo cedeva immediatamente a un acquirente in cambio di denaro contante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

