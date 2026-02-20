Pulizia della spiaggia e salvamento | c’è l’intesa
Il Comune ha annunciato un accordo per la pulizia delle spiagge, prevista tra un mese, in vista del raduno Harley di primavera. La decisione si è resa necessaria dopo le recenti segnalazioni di rifiuti abbandonati sulla battigia. Gli operatori inizieranno a lavorare già la prossima settimana per garantire un ambiente pulito e sicuro. La collaborazione tra amministrazione e volontari coinvolgerà anche le associazioni locali. La spiaggia sarà pronta per l’arrivo dei centauri e dei visitatori.
Un mese allo start della pulizia della spiaggia, l’Amministrazione detta i tempi: "Città pronta per il raduno primaverile delle Harley ". Si è svolta ieri mattina una riunione tra il sindaco, una rappresentanza dei balneari e l’assessore all’Ambiente e al Porto Elena Campagnolo. All’ordine del giorno, i lavori di preparazione del litorale in vista della stagione estiva e il servizio di Salvamento, che anche quest’anno coprirà anche il servizio di bassa stagione e dovrà essere attivo tutti i giorni, dalle 10 alle 18, da metà maggio a metà settembre. "Abbiamo reso noti i tempi dei lavori che consentiranno l’avvio della stagione estiva – spiega l’assessore Campagnalo – verso il 20 marzo partirà la rimozione degli abbancamenti e si partirà come sempre dalle zone centrali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
