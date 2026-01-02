Mobilità sostenibilie Peccioli rilancia il progetto | avviato il primo intervento di Linking Valdera
Il Comune di Peccioli prosegue nel suo impegno per la mobilità sostenibile, rilanciando il progetto Linking Valdera. Con l’avvio del primo intervento, l’amministrazione conferma l’importanza di sviluppare soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente, integrando la rete territoriale e promuovendo un modello di mobilità più sostenibile per la comunità locale.
Il Comune di Peccioli compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo sostenibile e innovazione territoriale, assumendo ufficialmente il progetto Linking Valdera come indirizzo centrale della propria azione amministrativa. Con un atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Lo sviluppo sostenibile. Decolla Linking Valdera - L'obiettivo è quello di creare una rete integrata capace connettere i Comuni.
