Il tecnico del Milan ha espresso piena fiducia in Pulisic, che attualmente si concentra sul Mondiale negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, i discorsi tra la dirigenza e l’esterno americano sono fermi, ma si prevede un reinizio delle trattative dopo la competizione. La società milanese monitora la situazione e aspetta sviluppi dopo il torneo mondiale.

Contro la Lazio Allegri dovrebbe puntare di nuovo sulla coppia Leao-Pulisic in attacco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' lo staff tecnico e l'allenatore del Milan avrebbero piena fiducia nell'attaccante statunitense con Allegri che lo avrebbe costantemente protetto. Contro l'Inter ci sarebbero stati segnali di miglioramento fisico: giocando di meno è comunque stato al top per chilometri percorsi (più di 11). Dati che sarebbero stati presi in considerazione a Milanello. Pulisic sarebbe sulla via giusta per tornare al massimo. Per Allegri mancherebbe solo il gol per sbloccarlo del tutto. E per il futuro? Secondo il quotidiano Pulisic farà i conti con il Milan e il suo procuratore dopo il Mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic, fiducia totale di Allegri. Per il rinnovo discorsi fermi, ma il Milan …

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