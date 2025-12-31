Milan per Allegri emergenza totale in attacco con il Cagliari | a rischio anche Pulisic e Nkunku

Per la sfida tra Cagliari e Milan, Allegri si trova a dover affrontare diverse assenze in attacco, tra cui Pulisic, Nkunku e Fullkrug, che potrebbero non essere disponibili. La situazione richiede risposte rapide e adattamenti tattici, considerando le possibilità di formazione e le eventuali strategie alternative. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulla possibile disposizione dei rossoneri in vista della partita.

Cagliari-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri potrebbe non avere in campo Pulisic, Nkunku e Fullkrug, ecco perché. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. Probabili formazioni Milan Verona: Allegri in emergenza in attacco conferma Nkunku. E a centrocampo...; Vlahovic-Milan pronta la grande offerta della squadra rossonera per il centravanti bianconero Il punto; Pronostico Milan-Hellas Verona 28 Dicembre 2025: Allegri punta il sorpasso all'Inter; Milan Verona, il miracolo di Allegri: tra emergenza infortuni e il mercato di Tare. Milan, è il turno della strana coppia Leao-Nkunku per far male alla Roma - Allestita per l'emergenza che da quattro settimane insegue e condiziona il Milan e Max Allegri con qualche conseguenza per i risultati (ultimi due pareggi contro Pisa e ... ilgiornale.it Napoli e Milan alla guerra. Partenopei contro Allegri: "Ha aggredito Oriali" - I partenopei accusano Allegri di aver aggredito Oriali insultandolo pesantemente. panorama.it

Milan, Allegri se l’è cavata: multa da 10mila euro. Niente squalifica dopo gli insulti a Oriali - La decisione del giudice sportivo dopo la sfida di Supercoppa non ha sorpreso Milan e tecnico che è sempre apparso tranquillo. tuttosport.com

MP – Verso Cagliari-Milan: Allegri in conferenza a capodanno. I dettagli - facebook.com facebook

Milan, Cafù: “Allegri allenatore esperto. I risultati con lui arrivano sempre” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

