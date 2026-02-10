Pulisic Milan rinnovo in stallo | occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare

Christian Pulisic non ha ancora firmato il rinnovo con il Milan e la trattativa sembra essersi bloccata. Il club rossonero si trova ora a un passo da un possibile addio, mentre alcune squadre della Premier League tengono gli occhi puntati sul giocatore. La situazione crea tensione tra tifosi e dirigenti, e il rischio che il giocatore lasci Milano si fa sempre più concreto. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se ci sarà un accordo o se Pulisic cambierà aria.

Rinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini annuncia: «Contatti in corso per il rinnovo di McKennie! E su Vlahovic.» Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus: «Due grandi squadre, sarà difficile per entrambi. Papà? Forse tiferà.» Juve Lazio, ancora polemiche sugli episodi arbitrali: c’è la presa di posizione dell’AIA! Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1' nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica Verona, ultima chiamata a Parma: Sammarco si gioca tutto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Approfondimenti su Pulisic Milan Calciomercato, Pulisic priorità al Milan, ma stallo sul rinnovo: occhio alle inglesi Il futuro di Pulisic al Milan resta ancora in bilico. Milan, Moncada ti regala il vice Pulisic: i rossoneri guardano di nuovo alla Premier League Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pulisic Milan Argomenti discussi: Milan, le ultime dall'infermeria: Saelemaekers ancora ko, in dubbio Pulisic; Allegri: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo. Maignan? Molto contento per il rinnovo; Milan, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori, fino a quando ha firmato Füllkrug?; Pulisic e Saelemaekers out per Bologna-Milan: svelati i tempi di recupero dei 2 Rossoneri. Milan, cresce la preoccupazione per PulisicLa situazione circa il futuro di Pulisic al Milan è attualmente in forte dubbio. Nel frattempo, tra i rossoneri cresce la preoccupazione. newsmondo.it Rinnovo Pulisic, ansia Milan: fumata nera e sirene dalla Premier LeagueRinnovo Pulisic - Il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan è finito in una fase di stallo inattesa. Nonostante le parti ... fantamaster.it #Pulisic migliora, infiammazione quasi superata: disponibile per #PisaMilan Dipenderà da … - facebook.com facebook . @pulisic migliora, infiammazione quasi superata: disponibile per #PisaMilan Dipenderà da … - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.