In Puglia, i membri del Partito Democratico si stanno mobilitando per sostenere il voto contrario al referendum. L’evento organizzato dalla Regione vede la partecipazione di un magistrato scelto dal pubblico ministero Palamara come capocorrente, e anche di un noto esponente legato all’ex leadership dell’Associazione Nazionale Magistrati. La presenza di queste figure arricchisce il quadro dell’iniziativa, che coinvolge anche il presidente del Tribunale di Bari.

Altro convegno del No al referendum, altra gaffe. Ieri abbiamo dato notizia dell’incontro che si dovrebbe tenere a Rieti il 18 marzo con la partecipazione del procuratore del capoluogo laziale Paolo Auriemma e del procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, tutti e due contrari alla riforma. Peccato che Auriemma, in passato, riferendosi a Cascini, avesse chiesto in chat a Luca Palamara se, oltre al Csm e alla sistemazione del fratello non volesse anche «una fetta di culo». Oggi a Vieste il Pd ha organizzato un convegno ancora più divertente e dal titolo inequivocabile: «Difendere la Costituzione. Le ragioni del No». A organizzare l’incontro è stata la consigliera regionale del Pd Rossella Falcone. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Puglia, dem in campo per il No con il pm che Palamara scelse come capocorrente

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