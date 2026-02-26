Un ex magistrato commenta i cambiamenti nel rapporto tra pubblici ministeri e giudici, affermando che le tensioni si sono ridotte. Secondo lui, un’eventuale approvazione del referendum potrebbe portare benefici al funzionamento del sistema giudiziario. La discussione si concentra sulle possibili implicazioni di questa consultazione popolare e sui suoi effetti pratici sulla gestione dei processi.

Lo ha dichiarato Luca Palamara, ex magistrato e autore insieme ad Alessandro Sallusti del libro «Il Sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana», da cui ha preso spunto la rappresentazione teatrale di Edoardo Sylos Labini «Oltre il Sistema», andata in scena nella forma di un’intervista-spettacolo al Centre Joli-Bois di Bruxelles. L’Ucraina ha un piano di pace: la pulizia etnica. Non sapremmo come altro definire il programma illustrato ieri da Mikhailo Podolyak. A Repubblica, che gli chiedeva «quale sarà il destino dei milioni di ucraini che vorrebbero il proprio Paese nel “mondo russo”», il consigliere di Volodymyr Zelensky ha risposto che «non ci sarà alcun “mondo russo” in Ucraina» e che le «restrizioni alla propaganda russa devono essere totali». 🔗 Leggi su Laverita.info

