Il Dem Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Puglia

Antonio Matarrelli è stato ufficialmente eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia. La nomina è arrivata senza sorprese, con 36 voti a favore, e si inserisce nel rispetto delle previsioni fatte nei giorni scorsi. La sua elezione segna un passo importante per il nuovo equilibrio tra le forze politiche in regione.

Antonio Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Puglia. Rispettando gli accordi e le previsioni della vigilia, senza sorprese, il Dem è stato eletto a ricoprire la seconda carica della Regione con 36 voti (13 le schede bianche, un voto a Decaro e uno a Scatigna). Ad adiuvandum, dunque, sono arrivati anche voti dal centrodestra. Il presidente è stato eletto nella seduta di insediamento del Consiglio regionale. Ad aprire i lavori della XII legislatura è stato il consigliere più anziano, Luigi Lobuono, ex candidato presidente del centrodestra. Toni Matarrelli è stato eletto con 24.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Questa mattina a Bari si è aperto ufficialmente il primo Consiglio regionale della nuova legislatura in Puglia.

