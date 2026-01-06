Puglia a rischio 350 milioni di euro di fondi del Pnrr investiti per la sanità

La Puglia rischia di perdere circa 350 milioni di euro destinati dal PNRR per migliorare la sanità regionale. Nel frattempo, Decaro ha richiesto ai medici di base la restituzione di circa 70 milioni di euro di compensi integrativi percepiti negli ultimi dieci anni. La situazione evidenzia criticità nella gestione delle risorse sanitarie e nel rapporto tra istituzioni e professionisti.

Decaro reclama dai medici di base i compensi integrativi versati negli ultimi dieci anni, per circa 70.000 euro a testa. Ancora non ha prestato giuramento e già si trova tra le mani una vera patata bollente, Antonio Decaro, neoeletto governatore della Puglia. Da un lato il tacito patto di mutuo soccorso con l’amica Emilia-Romagna, difficile da rompere; dall’altro, la necessità di non perdere la faccia sui 350 milioni di fondi Pnrr che la «sua» Regione si è aggiudicata per tentare di ricostruire un sistema sanitario a pezzi. La vicenda è quella dei 23 milioni di euro di compensi, versati negli ultimi dieci anni sulla base di un Accordo collettivo nazionale tuttora in essere, e ora chiesti indietro ai medici di base della Puglia dalla Regione, guidata fino allo scorso novembre da Michele Emiliano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Puglia, a rischio 350 milioni di euro di fondi del Pnrr investiti per la sanità Leggi anche: La sanità territoriale. Sos case della salute: "Fondi Pnrr a rischio per cinque strutture" Leggi anche: A Milano c'è un progetto del Pnrr da 49 milioni di euro che potrebbe rimanere senza fondi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. «Pnrr, la Puglia a fine 2026 avrà 145 Case di Comunità». Invasi in lieve recupero, ma la Puglia resta assetata: l’allarme di Confagricoltura sull’agricoltura a rischio - Un timido segnale di ripresa c’è, ma non basta a scongiurare una nuova emergenza. lucerabynight.it PSR Puglia: oltre 200 milioni di euro già spesi nel 2025 - Nel 2025 la Regione Puglia supera gli obiettivi del PSR con oltre 200 milioni di euro già spesi. pugliapress.org

Povertà, Puglia tra le regioni più a rischio in Europa - Tra le nazioni monitorate da Eurostat, la rete europea che mette a confronto i dati statistici prodotti nel continente. rainews.it

Allerta meteo in Puglia: dal 7 gennaio rischio temporali e nevicate fino a bassa quota x.com

ALLERTA METEO – AVVISO ALLA CITTADINANZA La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un Messaggio di Allerta n. 2 del 05/01/2026 con livello di ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e temporali. Periodo di validità dall - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.