Puglia a rischio 350 milioni di euro di fondi del Pnrr investiti per la sanità

La Puglia rischia di perdere circa 350 milioni di euro destinati dal PNRR per migliorare la sanità regionale. Nel frattempo, Decaro ha richiesto ai medici di base la restituzione di circa 70 milioni di euro di compensi integrativi percepiti negli ultimi dieci anni. La situazione evidenzia criticità nella gestione delle risorse sanitarie e nel rapporto tra istituzioni e professionisti.

Decaro reclama dai medici di base i compensi integrativi versati negli ultimi dieci anni, per circa 70.000 euro a testa. Ancora non ha prestato giuramento e già si trova tra le mani una vera patata bollente, Antonio Decaro, neoeletto governatore della Puglia. Da un lato il tacito patto di mutuo soccorso con l’amica Emilia-Romagna, difficile da rompere; dall’altro, la necessità di non perdere la faccia sui 350 milioni di fondi Pnrr che la «sua» Regione si è aggiudicata per tentare di ricostruire un sistema sanitario a pezzi. La vicenda è quella dei 23 milioni di euro di compensi, versati negli ultimi dieci anni sulla base di un Accordo collettivo nazionale tuttora in essere, e ora chiesti indietro ai medici di base della Puglia dalla Regione, guidata fino allo scorso novembre da Michele Emiliano. 🔗 Leggi su Laverita.info

