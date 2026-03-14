Domenica prossima si terrà il voto per eleggere il nuovo presidente della provincia, con 2.928 amministratori chiamati a partecipare. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20, e tutti gli elettori dovranno esprimere la loro preferenza in questa giornata. L’appuntamento si svolge in un’unica giornata e rappresenta un momento importante per l’amministrazione locale.

VIA TASSO. L’«ora x» scatta domenica 15 marzo alle 8: per tutto il giorno, fino alle 20, un totale di 2.928 amministratori dei Comuni bergamaschi sono chiamati al seggio della Cittadella dello Sport per scegliere il nuovo presidente della Provincia, tra l’uscente Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviolo, e lo sfidante Gianfranco Gafforelli, al timone di Romano di Lombardia. Il meccanismo elettorale prevede voti «ponderati» in base alla fascia demografica di appartenenza dei paesi da cui provengono sindaci e consiglieri comunali. È la prima volta, dall’introduzione della legge Delrio, che si vota per il solo presidente e non per il Consiglio. In tutto quindi sono 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Provincia, domenica si vota il nuovo presidente. Lo decidono 2.928 amministratori

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