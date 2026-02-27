Minoranze linguistiche 4 sportelli saranno attivati sul territorio metropolitano

A breve saranno aperti quattro sportelli dedicati alle minoranze linguistiche nella città metropolitana. Si tratta di un intervento volto a tutelare e promuovere il greco di Calabria, una lingua che rappresenta un elemento culturale e identitario importante per l’area reggina. I punti di ascolto saranno distribuiti sul territorio per offrire supporto e servizi dedicati a questa comunità.

Gli organismi per tutelare il greco di Calabria e promuovere il bilinguismo si istituiranno a Reggio Calabria presso palazzo San Giorgio e nei comuni di Melito Porto Salvo, Condofuri e Bova Il greco di Calabria è un patrimonio culturale e identitario dell'area reggina e per non disperderlo saranno attivati 4 sportelli linguistici sul territorio della città metropolitana. Lo hanno annunciato questa mattina Carmelo Versace, sindaco facente funzione della Metrocity, Mimmo Battaglia, sindaco facente funzioni della città di Reggio, l'assessora comunale alla città inclusiva e solidale”, Lucia Nucera, e il presidente del circolo culturale Apodiafazzi, Carmelo Nucera durante la presentazione del progetto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

