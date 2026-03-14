Prosegue l' estensione della raccolta porta a porta a Montesilvano | al via anche nelle zone 4 e 5

Il Comune di Montesilvano sta portando avanti l’espansione del sistema di raccolta porta a porta, che coinvolge ora anche le zone 4 e 5. La decisione riguarda tutte le aree del territorio comunale e fa parte del piano di sviluppo della gestione dei rifiuti. L’obiettivo è completare l’estensione del servizio in tutte le zone della città.

A farlo sapere l'amministrazione comunale dopo l'attivazione della raccolta porta a porta nella zona del lungomare da via Torrente Piomba fino a viale Europa Prosegue il cronoprogramma del Comune di Montesilvano per l'estensione della raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale. In sinergia con Formula Ambiente e Pulchra Ambiente, attiverà il servizio nelle zone 4 e 5 a partire dal prossimo 13 aprile. La scelta di far partire simultaneamente le due zone nasce da una strategia precisa: il posticipo della zona 4 ha permesso di consolidare i risultati della zona 3 (avviata il 2 marzo), garantendo una transizione più fluida per i cittadini e una gestione logistica ottimale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati In arrivo i calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di RiminiInizia lunedì, 5 gennaio, la distribuzione delle guide-calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta presso 7. In arrivo i calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di San Giovanni e Poggio-TorrianaInizia lunedì, 12 gennaio, la distribuzione delle guide-calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta presso 750 famiglie e attività (400... Approfondimenti e contenuti su Prosegue l'estensione della raccolta... Temi più discussi: Fibra ottica: al via nuovi lavori di potenziamento della rete digitale; Sciare in famiglia con la formula Ski Family in Trentino; Eurocommercial Properties, vendite al dettaglio +3,4% nel 2025. Spicca l'italiano Carosello; Ztl, Forza Italia vuole riaprire il fronte del no. Il Comitato No ZTL lancia la mobilitazione, Stop all’estensione senza serviziNessun nuovo parcheggio, nessuna riqualificazione urbana e un trasporto pubblico che resta inadeguato: l’annunciata estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) rischia di trasformarsi in un colpo ... temponews.it FI: Estensione della Ztl, il Comune decidaEstensione in centro della Zona a traffico limitato: è arrivato il momento che di essere chiari e trasparenti verso la cittadinanza, questo ‘gioco’ della maggioranza è diventato ridicolo e noioso. Il ... ilrestodelcarlino.it Annalisa torna con “Canzone estiva”, brano dance pop che prosegue il racconto di “Ma io sono fuoco”: tra amore, immagine pubblica e provocazioni, riflette sulle aspettative degli altri e sull’essere se stessi. - facebook.com facebook Tra nuovi accordi istituzionali e consolidamento di collaborazioni storiche, prosegue l'impegno concreto nei confronti della ricerca di alto livello e per il rafforzamento dei legami bilaterali tra Italia e Slovenia. x.com