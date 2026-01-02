In arrivo i calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di Rimini

A partire da lunedì 5 gennaio, sarà avviata la distribuzione dei calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di Rimini. Le guide forniranno informazioni utili sulle modalità di raccolta e le date di servizio, aiutando i cittadini a gestire correttamente i rifiuti domestici. La distribuzione interesserà sette aree, contribuendo a promuovere una gestione sostenibile e responsabile dei rifiuti sul territorio.

