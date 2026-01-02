In arrivo i calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di Rimini
A partire da lunedì 5 gennaio, sarà avviata la distribuzione dei calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di Rimini. Le guide forniranno informazioni utili sulle modalità di raccolta e le date di servizio, aiutando i cittadini a gestire correttamente i rifiuti domestici. La distribuzione interesserà sette aree, contribuendo a promuovere una gestione sostenibile e responsabile dei rifiuti sul territorio.
Inizia lunedì, 5 gennaio, la distribuzione delle guide-calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta presso 7.500 famiglie e attività delle zone extraurbane di Rimini. Le frequenze della raccolta domiciliare dei rifiuti sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e sono in vigore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Alia, i codici a barre non funzionano. Disguidi nella raccolta porta a porta. In arrivo 6 telecamere anti furbetti
Leggi anche: Rivoluzione della raccolta porta a porta. Ancora disagi e ritardi. Alia risponde
Servizio raccolta rifiuti durante le festività; Orari Raccolta rifiuti per le festività; DISPONIBILE IL CALENDARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PER L'ANNO 2026; Rifiuti e pulizia durante i giorni festivi: la raccolta porta a porta si svolge regolarmente a eccezione dell'organico.
Raccolta dei rifiuti porta-a-porta. Il calendario per le festività - porta sul territorio in vista dell’arrivo delle festività natalizie e dell’ultimo dell’anno. lanazione.it
Vigevano, non consegnati i calendari Asm Isa per la differenziata - Il presidente: «Alcuni l’hanno già ricevuto, ma non in centro. laprovinciapavese.gelocal.it
Raccolta ’porta a porta’: nuovo calendario - Prende ufficialmente il via in questi giorni la distribuzione dei nuovi calendari della raccolta differenziata ‘porta a porta’ di Bellaria Igea Marina. ilrestodelcarlino.it
Leggi l'articolo - Cavaglià, in arrivo il nuovo calendario - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.