In arrivo i calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di San Giovanni e Poggio-Torriana

Dal 12 gennaio, sarà avviata la distribuzione dei calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di San Giovanni in Marignano e Poggio-Torriana. La consegna interesserà circa 750 famiglie e attività, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e aggiornate sui giorni e le modalità di raccolta dei rifiuti. Questa iniziativa mira a favorire una gestione più efficace dei servizi di raccolta nel rispetto dell’ambiente.

Inizia lunedì, 12 gennaio, la distribuzione delle guide-calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta presso 750 famiglie e attività (400 famiglie a San Giovanni in Marignano e 350 famiglie e attività a Poggio-Torriana) delle zone extraurbane di San Giovanni in Marignano e Poggio-Torriana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

