Rigassificatore Piombino Giani | Senza compensazioni non firmo la proroga

Il governatore della regione ha dichiarato che non firmerà la proroga del rigassificatore di Piombino senza garanzie di compensazioni. La proposta prevede un'estensione massima di tre anni, fino a luglio 2026, e include una serie di interventi rivolti al territorio. La discussione riguarda principalmente le condizioni di autorizzazione e le misure di supporto per l’area interessata.

Il governatore dopo il decreto che consentirà alla Italis Lng di rimanere a Piombino: "Dieci interventi già concordati con il governo Draghi, tocca a Meloni rispettarli" Porto di Piombino, al massimo per tre anni - ovvero fino a luglio 2026 - dal suo posizionamento e con una serie di interventi compensatori per il territorio. Questi, in principio, gli accordi per l'autorizzazione alla nave rigassificatore Italis Lng di Snam, ex Golar Tundra, presi dal governatore Giani con il presidente del consiglio allora in carica, Mario Draghi. Accordi confermati poi dal ministro Pichetto Fratin ma che, alla luce di quanto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sono venuti meno, con la concessione a operare in continuità per tutto il 2026 fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Giani: "Non firmo per rigassificatore senza compensazioni Piombino"Firenze, 13 marzo 2026 - "Se con il decreto" il Governo "ha prolungato quello che è quell'autorizzazione" per il rigassificatore nel porto di... Piombino, Giani: “Non firmerò la proroga per il rigassificatore”“Io – ha concluso Giani – sono sempre commissario e quindi o mi revocato o non firmo alcuna continuità se nei giorni da qui all’approvazione del... Una raccolta di contenuti su Rigassificatore Piombino Temi più discussi: Il rigassificatore rimane a Piombino. Le opposizioni insorgono: blitz del Governo. Giani: Subito compensazioni; Il rigassificatore resta a Piombino, ora c'è la proroga. Il sindaco Ferrari: Atto tecnico, le opposizioni: Nuovo tradimento; Via il rigassificatore, si a fonti rinnovabili; Uno schiaffo a Piombino prorogare il rigassificatore. Attacco al decreto Meloni. Rigassificatore di Piombino, il governo proroga il decreto. Giani: Senza compensazioni non firmo proroga per PiombinoL'autorizzazione del rigassificatore di Piombino, in scadenza il 4 luglio, potrebbe essere prorogata. Lo prevede il decreto Commissari, in esame al Senato ... gonews.it Rigassificatore, Giani: Senza interventi di compensazione non firmo proroga per PiombinoSe con il decreto è stato prolungato ciò che riguarda l'autorizzazione del rigassificatore di Piombino, questa volta io quelle dieci opere di ... gonews.it Il governo firma la proroga per il rigassificatore di Piombino. L'impianto gestito da Snam rimarrà ormeggiato nel porto del comune livornese. Giani: "Darò battaglia". x.com Rigassificatore a Piombino, con la guerra in Iran permanenza più probabile - facebook.com facebook