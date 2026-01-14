Finito un incubo che durava da due anni Ora mi posso riappropriare della mia voce | le prime parole di Chiara Ferragni dopo l’assoluzione per il Pandoro Gate

Chiara Ferragni ha espresso sollievo dopo essere stata assolta nel caso Pandoro Gate, chiudendo così un procedimento giudiziario durato due anni. Le sue parole riflettono la fine di un periodo difficile, permettendole di riprendere il controllo della propria vita e della propria immagine pubblica. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, sottolineando l’importanza di un processo equo e trasparente nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte.

"È andata bene, sono felice. E' finito un incubo che durava da due anni". Così Chiara Ferragni in tribunale dopo l'assoluzione dall'accusa di truffa aggravata per il caso del Pandoro Gate e delle uova di Pasqua. "Ringrazio i miei follower perché mi sono sempre stati vicini, sono quello che sono grazie anche a loro – ha aggiunto circondata dai cronisti – Sono contenta di poter parlare dopo due anni in cui non ho mai detto niente per rispetto di questo procedimento. Sono contenta di potermi riappropriare della mia voce". "Io ho sempre pensato che fosse innocente e questo è stato acclarato dal tribunale.

