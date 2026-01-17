Parma-Genoa al Tardini inizia lo sprint salvezza di Cuesta e De Rossi | il pronostico

Nel match di domenica al Tardini, Parma e Genoa si affrontano in una sfida importante per la salvezza. I padroni di casa vengono da un pareggio contro il Napoli, mentre i liguri hanno ottenuto una vittoria convincente contro il Cagliari. Una gara che può rappresentare uno snodo decisivo nella corsa ai punti e nei rispettivi percorsi di miglioramento, con Cuesta e De Rossi protagonisti in campo.

GENOA, ITALY - OCTOBER 19: Ruslan Malinovskyi of Genoa (left) and Sascha Britschgi of Parma vie for the ball during the Serie A match between Genoa CFC and Parma Calcio 1913 at Stadio Luigi Ferraris on October 19, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Simone ArvedaGetty Images) Ha il sapore di uno spareggio la sfida del Tardini nel lunch match della 21ª giornata di Serie A anche se Cuesta e De Rossi hanno un discreto margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Scopriamo pronostico e quote di Parma-Genoa in programma domenica 18 gennaio alle ore 12.30. Il Parma arriva a questa sfida del Tardini dopo aver giocato due grandi partite in trasferta, molto temute alla vigilia.

Genoa, De Rossi: «A Parma ci arriviamo troppo bene, non mi fido…» - L’allenatore del Grifone ha parlato oggi in conferenza stampa, sottolinenando l’importanza della sfi ... sportparma.com

Parma-Genoa, domenica settore ospiti chiuso - La decisione dell’Osservatorio Nazionale è arrivata alla vigilia di Natale ed è la conseguenza dei gravi incidenti avvenuti prima de ... sportparma.com

| La tifoseria organizzata invita i tifosi al “Signorini” per caricare la squadra prima della partenza per Parma #Genoa #ParmaGenoa #SerieA - facebook.com facebook

“Secondo tempo” salvezza per il Genoa, a Parma De Rossi vuole un Grifo in tensione: “La strada è ancora lunga” x.com

