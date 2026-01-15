Pronostico Chelsea-Brentford | è l’ora del sorpasso

Il match tra Chelsea e Brentford, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si disputa sabato alle 16. Analizzeremo le probabili formazioni, il pronostico e le ultime novità, considerando anche l’impatto della recente vittoria del Chelsea in Coppa sotto la gestione di Rosenior. Un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica e consolidare le proprie posizioni.

Chelsea-Brentford è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L’avventura di Rosenior sulla panchina del Chelsea è iniziata bene: una vittoria sul campo del Charlton in Coppa ha permesso di superare in maniere agevole il turno. Poi però è arrivata l’eliminazione per mano dell’Arsenale. Appena il livello di è alzato sono arrivati i problemi. Ora il primo impegno in Premier contro il Brentford: da prendere con le pinze. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché, vista la classifica che adesso hanno i Blues, nessuno si può permettere di sbagliare se non si vuole compromettere con largo anticipo la possibilità di un posto in Europa il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

