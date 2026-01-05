Pronostico Bologna-Atalanta | il sorpasso non è un miraggio

Il match tra Bologna e Atalanta, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputa mercoledì alle 18:30. In questa occasione si affrontano due squadre con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, analisi delle statistiche, formazioni e pronostici per una partita che potrebbe influenzare la posizione in graduatoria di entrambe. Approfondimenti su diretta tv e streaming.

Bologna-Atalanta è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quattro partite senza vittorie e la sensazione di un momento di crisi importante. Il Bologna non viveva una situazione così dallo scorso anno, dalla fine dello scorso anno (calcistico) quando le gare senza affermazioni sono diventate sei. Ma c'era stata, nel mezzo, la vittoria della Coppa Italia quindi la squadra di Italiano aveva mollato la presa. Giustamente.

