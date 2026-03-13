Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner Indian Wells 14-03-2026

Da infobetting.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexander Zverev e Jannik Sinner si sfideranno per un posto in finale a Indian Wells. La partita è prevista per il 14 marzo 2026 e darà al vincitore la possibilità di affrontare uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, protagonisti dell’altra semifinale. La sfida tra i due tennisti europei si svolgerà in un momento decisivo del torneo.

Alexander Zverev e Jannik Sinner si giocheranno un posto nella finale di Indian Wells contro uno tra Alcaraz e Medevdev, i due protagonisti dell’altra semifinale. Nei quarti l’italiano ha dominato in modo assoluto Learner Tien, imponendosi sul giovane americano con il punteggio di 6-1 6-2. Per il momento solo Fonseca lo ha impegnato a fondo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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