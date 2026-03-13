Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner Indian Wells 14-03-2026

Alexander Zverev e Jannik Sinner si sfideranno per un posto in finale a Indian Wells. La partita è prevista per il 14 marzo 2026 e darà al vincitore la possibilità di affrontare uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, protagonisti dell’altra semifinale. La sfida tra i due tennisti europei si svolgerà in un momento decisivo del torneo.

Alexander Zverev e Jannik Sinner si giocheranno un posto nella finale di Indian Wells contro uno tra Alcaraz e Medevdev, i due protagonisti dell’altra semifinale. Nei quarti l’italiano ha dominato in modo assoluto Learner Tien, imponendosi sul giovane americano con il punteggio di 6-1 6-2. Per il momento solo Fonseca lo ha impegnato a fondo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner, Indian Wells 14-03-2026 Articoli correlati Pronostico e quote Matteo Berrettini – Alexander Zverev, Indian Wells 06-03-2026Matteo Berrettini e Alexander Zverev apriranno il programma sul campo centrale di Indian Wells intorno alle ore 20:00 italiane con il tedesco che... Pronostico e quote Joao Fonseca – Jannik Sinner, Indian Wells 11-03-2026Joao Fonseca e Jannik Sinner si giocheranno un posto nei quarti di finale del torneo californiano nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Una selezione di notizie su Alexander Zverev Temi più discussi: Berrettini-Zverev, pronostico, quote e dove vedere il secondo turno Indian Wells; Pronostici tennis oggi 8/3/2026: quote Atp Indian Wells; Pronostici tennis oggi 10/3/2026: quote Atp Indian Wells; Pronostico e quote Matteo Berrettini – Alexander Zverev, Indian Wells 06-03-2026. Pronostico Jannik Sinner-Alexander Zverev: analisi, quote e scommesse Tennis ATP, semifinale Master 1000 Indian Wells del 14-03-2026Jannik Sinner a caccia della finale di Indian Wells, ma prima dovrà superare l’ostacolo Alexander Zverev, in un torneo al momento perfetto per l’altoatesino ... betitaliaweb.it Sinner-Zverev, ancora una passo tra la finale di Indian Wells e Jannik: il pronosticoPronostico Sinner-Zverev quote analisi statistiche precedenti semifinale Indian Wells Masters 1000 in programma sabato 14 marzo alle 22.30 ... gazzetta.it Alexander Zverev grazie alla vittoria nei quarti di finale contro Arthur Fils per 6-2 6-3, raggiunge un traguardo straordinario Il tedesco diventa infatti il quinto giocatore nella storia a centrare almeno una semifinale in tutti i nove Masters 1000 del calendario - facebook.com facebook Sabato 14 Marzo, Indian Wells. Alexander Zverev [4] vs. Jannik Sinner [2] Undicesimo Atto, per un posto in finale. SIAMO CARICHI!! x.com